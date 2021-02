Marsiglia, Benedetto su Milik: "E' un grande giocatore, è una sfida per me: c'è sana competizione tra di noi"

Ultime notizie calcio - Dario Benedetto, centravanti del Marsiglia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media francesi sulla sua convivenza con Arek Milik:

"Non sono lo stesso Dario, è vero. Penso che sia una questione di fiducia, di nervosismo per le prestazioni della squadra. So di dover fare di più, ma non riesco a trovare la soluzione. Non stiamo attaversando un bel periodo, è chiaro, ma stiamo provando a lavorare duro per superare questa situazione. Milik è davvero un grande giocatore, si è adattato molto bene, è una brava persona e gli auguro il meglio. Per me è una sfida che sia arrivato un altro attaccante, c'è una sana competizione e giocherà il migliore. Sarà una sana convivenza per il bene della squadra. Sono felice qui nonostante la stagione molto complicata. Ho firmato per 4 anni, non me ne pento ma se ci saranno offerte le ascolteremo, perché a giugno resteranno due anni di contratto".