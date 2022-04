Marrucco: "Spalletti è stato testardo, avere Mertens e Demme e non utilizzarli è stato un delitto. Zola Dg del Napoli? Affare per tutti"

Ultime calcio Napoli - Fulvio Marrucco, agente, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Spalletti è stato testardo, avere Mertens e Demme e non utilizzarli è stato un delitto. Occasione scudetto buttata. Zola al Napoli come Dg? Sarebbe una gioia incredibile, un personaggio di caratura mondiale. Non stiamo proponendo nulla ma qualsiasi società proponesse un progetto a Zola farebbe un buonissimo affare".