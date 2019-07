Marrucco a CN24: "Al Napoli serve il bomber da 30 gol, per Icardi gli azzurri possono sfruttare un fattore. James? Non completa la squadra"

Fulvio Marrucco, agente, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Io credo che il Napoli possa fare il salto di qualità con il centravanti da 30-35 gol. Il Napoli per Icardi può sfruttare il giro delle punte delle altre società. L’Inter e la Juventus cercano Lukaku, la Roma perderà Dzeko, Mandzukic ed Higuain non vogliono lasciare la Juve e bloccano i bianconeri. La convivenza tra Milik ed Icardi sarebbe difficile, l’argentino vuole giocare sempre. Magari si poteva pensare di prendere Icardi cedendo il polacco e tenendo Inglese. James sarebbe stato un fiori all’occhiello ma non avrebbe completato la rosa. Per questo De Laurentiis non ha nessuna intenzione di svenarsi”.