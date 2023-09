Marotta: "Scudetto? C'è grande equilibrio, ci sono anche Napoli e altre"

Notizie Calcio Napoli – L'ad dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato ai giornalisti in occasione del Premio Gentlemen Fair Play 2023:

"Il derby deve essere storico e piacevole, speriamo sia uno spot positivo per il calcio e che sia una bella partita. No, siamo appena all'inizio del campionato e il calendario magari condiziona. Come squadra abbiamo autorevolezza e un blocco di giocatori esperti oltre ai giovani. Il lavoro di Inzaghi sta dando i suoi frutti, possiamo recitare il nostro ruolo.

Sarà un derby che dura una stagione intera? La griglia delle pretendenti allo Scudetto è la stessa degli ultimi venti-trent'anni. C'è grande equilibrio, ok i 9 punti in tre partite ma non ci possiamo dimenticare di Juventus, Napoli, Lazio, Roma e Atalanta".