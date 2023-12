Marotta risponde alle polemiche del Napoli: "Ieri vittoria trasparente e limpida dell'Inter"

Questa sera a Milano va in scena l'undicesima edizione del Gran Galà del Calcio, un appuntamento molto atteso in cui verranno premiati i migliori calciatori e le migliori calciatrici della stagione 2022-2023 e non solo. A margine, ai microfoni di TMW prima dell'inizia della cerimonia, ha parlato anche l'ad dell'Inter, Beppe Marotta, in primis sulla vittoria nerazzurra sul campo del Napoli: "Credo che la gara di ieri, al di là del risultato che è importante, abbia evidenziato la prestazione ottimale da parte della squadra che è frutto di un percorso di crescita continuo fatto di maturità e consapevolezza. Queste direi che sono le prerogative per cercare di avvicinarci più possibile a quelli che sono i traguardi che noi abbiamo come ambizione ed ispirazioni".

Cosa risponde alle proteste del Napoli che sostanzialmente ha detto che l'Inter ha meritato di vincere ma con l'aiuto dell'arbitro. "Il fatto che dicono che abbiamo meritato di vincere significa tutto. Non voglio entrare nel merito. Dico che la nostra è stata una vittoria trasparente, limpida, frutto di una prestazione ottimale da parte dei ragazzi. E sottolineo l'ottimo lavoro da parte di mister Inzaghi".