Marolda: "Zielinski? Mazzarri ha forzato la mano per schierarlo, ha fatto di tutto per recuperarlo ma adesso..."

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Francesco Marolda, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Zielinski? C’è confusione dal primo giorno attorno al Napoli, per quanto riguarda Piotr sappiamo bene che Mazzarri ha fatto di tutto per recuperarlo e lo sta facendo ancora: ci ha parlato tante volte, Zielinski gli ha dato disponibilità ma poi in campo non dà nulla. Da questo punto in poi dovrà essere messo un po’ da parte, la mia impressione è che Mazzarri abbia anche forzato la mano per schierarlo”