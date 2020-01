Marolda: "Tutta il Napoli gioverà dell'arrivo di Demme. Seri? Troppo 'cattivo' per il campionato italiano"

Francesco Marolda, editorialista del Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Vedere un Napoli che commette certi errori individuali è deprimente. Gattuso vedrà il gioco che ha in mente solo quando avrà a disposizione un altro mediano o magari due. Demme è un giocatore funzionale al gioco di Gattuso. Non fa il fenomeno ma ha tanta qualità e tanta quantità, darà al Napoli quella sicurezza a centrocampo che il Napoli tanto richiede. Non sarà Iniesta ma contribuirà a migliorare il gioco di tutta la squadra, lo stesso Allan gioverà della sua presenza. Anche Fabian Ruiz e Zielinski, che non avranno i compiti di copertura, saranno più liberi di ripartire. Ne gioverà anche la difesa. Manolas e Koulibaly stanno commettendo troppi errori in questa stagione. Il Napoli se non riesce a vincere dovrà cercare almeno di non perdere. La Lazio è anche fortunata in questo periodo, gli va tutto bene. Seri? È un giocatore che ha tanta esperienza, non è un fenomeno, ho qualche perplessità. È molto cattivo, molto duro in campo, in Italia rischierebbe di essere cacciato fuori ad ogni partita”.