Ciccio Marolda è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Spalletti si gioca una grande occasione a Napoli perché è fermo da due anni. Non è vero che è uno che litiga con presidente e calciatori, è un gran lavoratore. Alla Roma e all’Inter ha fatto grandi cose, ha inventato Perrotta".