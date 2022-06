Marolda: "Spalletti? Non riesco a perdonarlo per quelle 3 gare senza coraggio"

Calcio Napoli - Francesco Marolda è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

Ecco le parole di Marolda

"Non riesco ancora a perdonare a Spalletti la mancanza di coraggio in due-tre partite, ma mi auguro di riabilitarlo presto. Fabian? Se va a scadenza non è una sconfitta né per il Napoli né per il giocatore. Se il club non riesce a darlo via è giusto che il giocatore non venga emarginato e sia utilizzato"