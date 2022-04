Marolda: "Spalletti e De Laurentiis possono scontrarsi facilmente, serve chiarezza a tutto l'ambiente"

Francesco Marolda è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Mi auguro che Spalletti resti a Napoli. Deve restare con la convinzione del progetto, la società deve salvare qualcosa di questa stagione come la qualificazione Champions. Credo ci sia ancora fiducia nell’allenatore che ha anche tanta voglia di rivalsa. Non credo proprio che lui voglia andare via. I caratteri incendiari dei due però potrebbero portare a degli scontri. Bisogna essere chiari tra di loro e anche all’esterno per l’ambiente".