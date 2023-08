Marolda: "Sono un po’ preoccupato da Lobotka, dev’essere centrale nel gioco del Napoli e..."

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Francesco Marolda, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Altri colpi di mercato? Forse in difesa, perchè a centrocampo dal punto di vista numerico ci si è messi al sicuro così come in attacco. Mentre al centro della difesa avere una certezza in più sarebbe stato meglio, un ragazzo d’esperienza e non Natan che necessita di tempo.

Juan Jesus suo mentore? Ha esperienza ed età, sì, si applica molto ma io parlo di un difensore di livello superiore.

Sergio Ramos? L’uomo di grandissima esperienza che darebbe certezze, ma ha 37 anni!

Amrabat e Torreira per Demme? Manca l’alter ego di Lobotka, ci sarebbero difensori da adattare come Ostigard. Sono un po’ preoccupato da Lobotka, dev’essere centrale nel gioco del Napoli e negli ultimi tempi con i lanci lunghi e la pressione dell’avversario lo vedo non dico in difficoltà, ma non ai soliti livelli”