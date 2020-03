Marolda: "Porte chiuse soluzione necessaria. Koulibaly? Mi aspettavo molto di più"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ciccio Marolda, giornalista:

“La soluzione delle porte chiuse è l'unica per mantenere le date del calendario, poi possiamo discutere se è giusto o no che la serie A perda tanti soldi. Ma è un periodo in cui perdono tutti, quindi ci sta che perda anche il calcio. Il Napoli era in un trend positivo, non si sa ciò che accadrà. Potrebbe recuperare uno come Koulibaly, ma perde questa carica emotiva. Koulibaly ritrova posto in squadra? Ci aspettavamo di più da lui, ma mi sembra dura".