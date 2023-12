Marolda: "Osimhen è il giocatore che ha dimostrato meno attaccamento a Napoli e compagni"

Ultime notizie Napoli - Il giornalista Ciccio Marolda, intervenuto a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su 11 Televomero, ha parlato della sconfitta rimediata dal Napoli in campionato contro la Roma e della gara che domani gli azzurri giocheranno in casa contro il Monza:

"Osimhen in anticipo in Nigeria? Premesso che dal punto di vista formale non ci sono problemi, visto che ha avuto il permesso del club per partire, io penso che nella classifica dei calciatori che hanno dimostrato meno attaccamento a squadra e compagni sia al primo posto. Lo rispetto come uomo e anche per le scelte che fa, ma nonostante sia squalificato avrebbe dovuto restare qui e allenarsi con i compagni in un momento difficile come questo.

Il Napoli, con questo inizio burrascoso ed inatteso di stagione, ha distrutto tutto il lavoro degli anni precedenti. Una cosa mi rende felice per la gara: lo stadio pieno.

Parole Mazzarri in conferenza? Lui sta lavorando per rimettere insieme i cocci ma deve uscire al più presto dalla strettoia legata al modulo di gioco.

Mercato? Se diversi calciatori importanti spingono per partire, è chiaro che anche altri seguano a ruota. Ho molta stima di un calciatore azzurro, che è Simeone. Lui avrebbe vari motivi per alzare la voce, ma invece resta a testa bassa e lavora. Mi auguro che Mazzarri gli conceda più spazio nelle prossime partite. Nei momenti difficili è mancata nello spogliatoio la figura di un dirigente importante"