Marolda: "Non credo alla Champions: l’Europa League sarebbe un grande successo"

Ciccio Marolda ha parlato a Giochiamo d’anticipo in onda su TeleVomero:

“Osimhen? In questo momento sto apprezzando il suo grande impegno nonostante già sappia di dover andare via a fine stagione, questo però non compensa i danni che ha creato per tutto l’anno con la complicità del club azzurro. Champions? La media per il quarto posto, assolutamente da escludere, è di 71 punti. Per arrivare quinti ne servirebbero 68, quindi significa che il Napoli deve vincere tutte le sette partite che restano fino alla fine del campionato. Non riesco a essere fiducioso, secondo me già l’ingresso in Europa League sarebbe un grande successo. Conte? Bisognerà capire che proposte riceverà. Sarebbe il colpo di teatro di ADL dopo lo Scudetto e quest’ultima annata non positiva”.