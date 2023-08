Marolda: "Natan? Non sempre si trova la pepita d'oro. Il Napoli mi ha preoccupato, ecco perché"

Notizie Calcio Napoli – Il collega Ciccio Marolda è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Gabri Veiga? Spero che la situazione si risolva presto, ci sono tutte le premesse perché la trattativa vada a buon fine, a prescindere dalle discussioni sui diritti d’immagine o percentuali sulla rivendita. Il Napoli vuole il giocatore, il giocatore vuole la maglia azzurra e il Celta vuole vendere. La soluzione si troverà.

Prima giornata di campionato? Si può fare solo una considerazione di carattere generale, non si può giudicare a mercato aperto con squadre che cambieranno ancora. Il Napoli del primo tempo non mi è piacito e mi ha preoccupato, ho visto giocatori fuori posizione e compagni troppo distanti nei vari reparti, l’allenatore ha voluto strafare. Nel secondo tempo ha trovato equilibrio con Anguissa vincendo meritamente, si riparta dal Napoli del secondo tempo, non è più tempo di esperimenti.

Cajuste? Quando prendi un giocatore da un altro campionato e scendi in campo con lo scudetto sul petto è un azzardo, è bravo ma deve inserirsi, non aveva tempi di gioco ed era molto falloso e spaesato. Raspadori non doveva nemmeno giocare ma poi Lozano ha avuto un problema, dovessero arrivare Lindstrom e Gabri Veiga mi chiedo dove possa giocare. Da parte dell’allenatore non vedo le idee chiare su come utilizzarlo.

Senza Osimhen forse gli azzurri avrebbero vinto comunque ma avrebbero sofferto, non mi piace l’idea di buttare la palla su e dirgli “vedi tu che devi fare”, a lui ci devi arrivare con il gioco. Fascia Di Lorenzo-Politano punto forte, il problema si presenta quando mancherà uno dei due, l’alternativa sarebbe all’altezza? Si dovrebbe cambiare un po‘ il gioco anche in caso di mancanza.

Ci sono da trovare le alternative giuste. Natan? Ancora non l’ho visto ma il Napoli corre un rischio cercando di trasformare l’ufficio scouting in cercatori d’oro, non sempre trovi la pepita da 18 carati, servono anche punti fissi con esperienza, aspettando Natan credo che uno di grande esperienza ci sarebbe stato bene”.