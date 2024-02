Marolda: "Mi meraviglio che nessuno abbia sconsigliato ad ADL di tenere quella conferenza stampa"

Ciccio Marolda, intervenuto a ‘Giochiamo D'Anticipo’ su 11 Televomero, ha parlato della conferenza stampa di ADL e del prossimo match di campionato tra Napoli e Milan:

"ADL è un personaggio che mi è simpatico e gli riconosco grandi meriti in questi 19 anni di gestione, sia in campo che fuori. Il rapporto con Spalletti si era sfilacciato e l'errore più grande è stato quello di non affidarsi prima a dirigenti competenti in grado di ricucire la situazione. La PEC è stato un messaggio formale ma nei contratti dei calciatori non vale assolutamente nulla. E' stato un messaggio inviato al popolo.

Nonostante mi sia simpatico, il presidente azzurro è uno 'scomunicatore'. Mi meraviglio che nessuno gli abbia sconsigliato di tenere quella conferenza stampa. L'errore principale fatto con Garcia? Non mandarlo via a metà giugno durante la conferenza di Capodimonte. L'allenatore non può dire davanti a tutti di non conoscere e non aver visto giocare la squadra campione d'Italia.

Milan? Se il Napoli riuscirà a vincere a San Siro vuol dire 5che raggiungerà il quarto posto".