Marolda: "Mi fido di Spalletti? Talmente tanto che avrei la sua fotografia sul letto"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Francesco Marolda, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Mi fido di Spalletti? Talmente tanto che avrei la sua fotografia sul letto, ancor di più che sul comodino (ride, ndr). Mi fido di lui al di là di alcune scelte e alcuni cambi che possono essere poco condivisi, me lo tengo stretto. Con il recupero di alcuni calciatori si possono riprendere le tracce di inizio stagione.

Zielinski è nel pieno della maturità, è arrivato in treno e poi ha giocato subito bene: quando pensiamo alla concentrazione, al ritiro, probabilmente dovremmo rivedere le nostre idee ed adeguarci. Già da anni reputo Piotr un talento puro, pecca di continuità perchè in alcune partite sembra estraneo e non si accende. Sia lui, sia Fabian: con un Lobotka davanti alla difesa e due mezz’ala affianco questo Napoli ha uno dei reparti migliori d’Italia.

Dopo la sosta potremo capire di più sulla squadra di Spalletti, tra campionato e Barcellona in Europa: febbraio sarà il mese decisivo.

Ci sono allenatori che riescono a recuperare giocatori che hanno a disposizione: tra Juric e Spalletti preferisco quest’ultimo per una ragione, perchè cerca la crescita tramite il gioco collettivo, il contropiede sul secondo gol è poesia”