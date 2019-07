Marolda: "James? Il suo sinistro è come pochi in Europa. Milik deve essere riconoscente verso il Napoli, mi piace Di Lorenzo"

Ciccio Marolda, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"James andrà via e difficilmente resterà in Spagna, quindi questo apre le porte al Napoli. Ha un sinistro come pochi in Europa, se regge dal punto di vista fisico può fare davvero la differenza. Milik dovrebbe tener conto dell'atteggiamento del Napoli durante i lunghi mesi in cui è stato fuori. Il calcio non conosce riconoscenza, anche Milik non dovrebbe rendere complicata la trattativa per il rinnovo. Di Lorenzo mi piace: ha gamba, corsa e qualità fisiche importanti, se migliora anche tecnicamente può dare una grossa mano".