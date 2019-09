Marolda: "Caos spogliatoi, la firma sul comunicato non è di Ancelotti ma di tutto il Napoli"

Notizie Calcio - A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Francesco Marolda, giornalista ed editorialista del Corriere dello Sport:

“Non avevamo bisogno della polemica sugli spogliatoi e non mi interessa sapere chi ha ragione e chi ha torto anche perché se gli spogliatoi sono pronti, tutti domani saremo contenti. Mi chiedo perché fare questa polemica. Su quel comunicato c’è la firma di Carlo Ancelotti, ma è di tutto il Napoli.

De Ligt non ha iniziato bene, ma non è semplice giocare in una squadra come la Juventus in cui tutto funziona alla perfezione. Tra gli stranieri arrivati in Italia credo che ci stupirà Lozano”.