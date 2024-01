Marolda: "Al Napoli servono questi 2 acquisti, ma purtroppo finora non è arrivato nessuno"

Ciccio Marolda, intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su 11 Televomero, ha parlato di mercato, della vittoria del Napoli nel derby contro la Salernitana e del prossimo impegno degli azzurri in Supercoppa.

"Secondo me i ritiri non servono e in questo caso il provvedimento del club non ha sortito grandi effetti.

La partita con la Salernitana non mi ha emozionato, ma è stata importantissima visti i tre punti. Intorno alla squadra io non avverto ancora grande fiducia, ma la stagione si può ancora salvare con il 4°posto in campionato. A me della Supercoppa importa poco, francamente.

Sabato si sono viste due cose positive: la reazione dopo lo svantaggio e la rete della vittoria arrivata all'ultimo secondo.

Mercato? Al Napoli servono due calciatori: un difensore centrale e un centrocampista per sostituire l'assente Frank Anguissa. Purtroppo fino a questo momento nessuno dei due è ancora arrivato.

ADL al lavoro solo per la prossima stagione? Il Napoli può dire ancora tanto, si può raggiungere la Champions con il 4°posto e se può arrivare qualcosa di importante sul mercato che ben venga".