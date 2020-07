Marolda: "Al Napoli mancava uno come Demme, errore di Ancelotti e Giuntoli! Misurarsi con l'Atalanta per capire il futuro degli azzurri"

Ultime notizie calcio Napoli – Ciccio Marolda, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli sta lavorando bene cercando calciatori giovani ma già di una certa stoffa, siamo sul solco di quelli che il Napoli ha fatto negli ultimi anni. C’è il rammarico che, nella prima stagione in cui la Juventus è calata, il Napoli è venuto meno. Riaprire il discorso Champions? La vedo difficile perché, pur vincendo, l’Atalanta dovrebbe perderne quattro da qui alla fine. Al di là di tutto, però, domani il Napoli ha il compito di misurarsi con il calcio migliore delle ultime due stagioni in Italia. Misurarsi con questa Atalanta può far capire molto sul futuro di questa squadra. L’errore di Ancelotti è quello di non aver capito che lì davanti serviva a questo Napoli un calciatore come Demme o Lobotka. In questo, però, l’errore è anche del direttore sportivo: doveva capire che serviva un profilo di questo tipo in quella squadra a prescindere dal volere di Ancelotti. Lozano? Io lo confermerei, non è il calciatore visto fin qui”.