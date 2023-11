Marolda: "A Garcia imputo solo una colpa. Trovo strano un gesto di ADL in Napoli-Milan"

Ciccio Marolda, intervenuto a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su 11 Televomero, ha parlato delle prossime gare che il Napoli di Rudi Garcia disputerà contro Salernitana e Union Berlin. Questo il pensiero del giornalista:

“Napoli-Milan? I rossoneri andavano affrontati con organizzazione e cattiveria agonistica, con quella difesa inesistente dovevano prendere 4 gol.

Festa Halloween per la squadra? Non c’è nulla di male a passare un momento con compagni e famiglie, ma visto il momento della squadra non l’ho trovato opportuno. C’è tensione in questo momento e fare uscire queste foto potrebbe essere deleterio. Spero non accada nulla di negativo con Salernitana ed Union, ma con questa squadra il pericolo è sempre dietro l’angolo.

Allenatore a rischio in caso di risultati negativi tra Salernitana, Union ed Empoli? In quel caso non bisognerebbe aspettare troppo, ma si dovrebbe decidere rapidamente se esonerare o meno Garcia. Cambio modulo? Spetta all’allenatore prendersi la responsabilità di questa cosa.

In questo Napoli non vedo principi di gioco e questa è una colpa di Rudi Garcia. Salernitana-Napoli? Sulla fascia sinistra mi aspetto qualcuno che attacchi di più rispetto a Olivera, come Mario Rui. Lobotka al centro per me è insostituibile, in caso di cambio modulo il sacrificato sarebbe Zielinski. Come trequartisti potrebbero giocare Raspadori o Lindstrøm.

L’obiettivo del Napoli non può essere il quarto posto. ADL negli spogliatoi durante l’intervallo di Napoli-Milan? Mi sembra molto strano che un presidente senta il bisogno e la necessità di fare una cosa del genere.

Cessione Osimhen? Si potrebbe trovare un accordo per un rinnovo con possibilità di uscita, che darebbe maggiore forza alla società sul mercato.

Il Napoli, a questo punto della stagione, è nella condizione di non poter sbagliare. Lo dico in virtù del calendario dopo la sosta”.