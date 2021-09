Marolda a CN24: "Udinese squadra complicata guidata da un grande lavoratore come Gotti. Formazione Napoli? Parto da due certezze"

Napoli calcio - Francesco Marolda ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Le squadre che hanno ambizioni di alta classifica devono saper gestire tutti gli impegni. Guardando in generale il campionato, noto una incompatibilità tra le idee di Sarri e la rosa della Lazio. L'Udinese è una squadra a volte indecifrabile ma sempre complicata da affrontare. Gioca un 3-5-2 che ti toglie idee e spazi, sono una formazione strana a cui darei l'Oscar per quanto fatto negli ultimi tempi perchè hanno ceduto per 60 milioni investendo poco e restando sempre competitiva. Gotti mi piace molto per la sua signorilità, non perde mai le staffe ed è un grande lavoratore sul campo. Dipendesse da me, Zielinski lo farei giocare sempre. Visto come stanno andando le cose, credo che Spalletti continuerà a lanciare Ounas in mischia partendo dalla panchina"