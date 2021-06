Marolda a CN24: "Su Napoli-Verona il club sta alimentando sospetti e pettegolezzi! Un terzino sul mercato? Esigenza che si trascina da tempo"

Il giornalista Francesco Marolda è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Ci sono i bilanci da tenere d’occhio, alcune squadre dovranno prima vendere e poi pensare forse di comprare: il Napoli potrebbe non avere bisogno di vendere, ma alcuni azzurri potrebbero chiedere di andare via per andare a cercare nuove esperienze e nuovi contratti in giro per l’Europa.

Un terzino per il Napoli? Non è una esigenza di questo Napoli, è una esigenza che si trascina da tempo, dal primo infortunio di Ghoulam si è aspettato il rientro del calciatore che non è mai avvenuto. Serve un laterale sinistro con le caratteristiche del 4-2-3-1 di Spalletti, in difesa c’è il punto dolente: Maksimovic e Hysaj vanno via, Koulibaly potrebbe, sarebbe un reparto da rifondare su Manolas, Rrahmani, Di Lorenzo, Mario Rui e chissà Luperto.

Napoli in Champions? Credo di no, non vedo altre soluzioni alla partecipazione di Juventus, Real Madrid e Barcellona. E lo stesso Napoli non è che pensi molto all’idea di partecipare realmente alla Champions League.

Napoli-Verona? C’è un errore di comunicazione del club, e non sarà l’ultimo: il Napoli sta alimentando sospetti e pettegolezzi su quella partita, farebbe bene a parlare anche se non c’è molto da aggiungere. Gattuso ha fatto scelte tecniche sbagliatissime in quella partita, è stata la sintesi di tutti gli errori in una partita intera”