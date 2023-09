Marolda a CN24: "Sono contro chi chiede già la testa di Garcia. Il Napoli è una squadra senza gioco e cuore"

Notizie Calcio Napoli - Francesco Marolda è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Sono deluso e un tantino preoccupato anche se non sono dalla parte di chi, dopo quattro gare, vuole la testa di Garcia. L'allenatore ha il diritto di sbagliare e rimediare, ma nelle prossime gare deve dare conto di aver capito ambiente e squadra, ma soprattutto di aver capito che non basta distruggere il passato ma se il passato può essere distrutto se nel presente c'è qualcosa di meglio. Non mi è piaciuta la poca reattività del Napoli per un'ora, è una squadra senza idee e cuore. poi è entrato Raspadori che ha fatto gol cambiando tutto, ma resta la prestazione non sufficiente della squadra.

Mi preoccupò una dichiarazione di Garcia quando disse che non conosceva il passato ma solo il suo calcio, la trovai presuntuosa. Trovo giusto però che un allenatore arrivi ed imponga i suoi principi di gioco. Quello che non capisco è fermarsi a metà strada eliminando il passato senza offrire niente di nuovo. Ho visto delle cose in campo che non mi sono piaciute che potrebbero essere sintomo di un rapporto non buono tra squadra ed allenatore. Mi riferisco a Kvara, non tanto per il gesto che può essere anche un momento di stizza bensì all'atteggiamento della squadra come se fosse in confusione e non capisse cosa dicesse l'allenatore. Con Spalletti, Kvara non avrebbe mai fatto quel gesto".