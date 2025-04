Marolda a CN24: "Sfogo di Conte ingiusto e fuori tempo: non sarebbe corretto santificare solo lui in caso di scudetto"

Francesco Marolda ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione “CalcioNapoli24 Live” in onda su CalcioNapoli24 Tv:

“Napoli e Inter le ho viste, la dirò in maniera essenziale, una mezza schifezza entrambe (ride ndr). Anche se il Napoli ha il vantaggio di avere meno pressione ed impegni da giocare. L’Inter mi dà l’impressione di non avere una buona condizione atletica, ho la sensazione che stiano soffrendo il fatto di giocarsi tutto praticamente in pochi giorni. Una grande squadra deve saper fare fronte a tali pressioni, vedremo se la squadra di Inzaghi ci riuscirà.

L’Inter ha sbagliato a fare polemica per quanto riguarda il discorso di rinviare la partita contro la Roma: davanti ad un evento come la morte del Papa bisognava solo abbassare la testa ed accettare tutto. Lo sfogo di Conte l’ho trovato ingiusto e fuori tempo. Anche il senso di quelle parole sono state le cose peggiori perché ha detto che se arriverà lo scudetto sarà merito suo viceversa sarà colpa della società e di De Laurentiis. Se il Napoli è arrivato dove è arrivato lo deve anche al club che ha speso 150 milioni facendo un altro grande sforzo in estate. Sarebbe ingiusto santificare Conte in caso di scudetto mandando all’inferno tutti gli altri.

Se Conte resta a Napoli è un bene perché la continuità tecnica è un fattore importante per una squadra di calcio. Mi auguro ci sia questo incontro con De Laurentiis. Se dovesse però andare via Conte? Siamo sopravvissuti all’addio di Maradona, sopravviveremo anche all’addio dell’allenatore. Il silenzio di De Laurentiis’ Ha tenuto fede a quello che erano i suoi impegni, un allenatore non può pretendere si possano investire tanti soldi a gennaio su calciatori che non valevano quelle cifre”.