Marolda a CN24: "Se si gioca solo su Lukaku si rischia di essere prevedibili. Cambio modulo? Ho una mia idea"

Francesco Marolda ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24 Tv:

"Ho visto una gara non bella ma di sofferenza del Napoli. Questa squadra è però concreta anche se non ha assorbito ancora i dettami tattici di Conte. Il fatto che sia prima in classifica è positivo. Sono due i segnali positivi: la concretezza e la condizone atletica che vede il Napoli correre più degli altri. Lukaku ha fatto un grande lavoro di sponda prendendo anche brutti colpi da Mina. La ricerca di Lukaku non può però essere una soluzione costante altrimenti sei prevedibile. Ci sono calciatori anche in grado di inserirsi come Politano, Kvara e McTominay. Migliore in campo? Meret è stato molto reattivo nelle tre occasioni. Ha qualità tecniche che in Italia nessuno ha. Cambio modulo? Siamo abituati a pensare al 4-3-3 come soluzione per fare bel calcio. Il Napoli ha le qualità in rosa per fare questo modulo, con McTominay fare da spola tra centrocampo ed attacco"