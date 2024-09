Marolda a CN24: "Osimhen? Il Napoli ha limitato i danni con la clausola a 75mln, antipatico far passare Victor da idolo a messo alla porta"

Calciomercato Napoli - Il giornalista Francesco Marolda è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Osimhen? Il Napoli all’ultimo minuto ha trovato una soluzione ottima, non ha buttato via un capitale e a Osimhen auguriamo di far bene, ha risparmiato uno stipendio ed è un’ottima operazione in coda ad una lunga serie di cose fatte male. Il Napoli ha raddrizzato la situazione che può far bene anche al giocatore.

La clausola a 75 milioni? Ci sono da fare valutazioni: bisogna limitare i danni, poi qual è il reale valore di Osimhen? 130 milioni erano esagerati, forse 75 sono pochi ma è una soluzione per chiudere il discorso ed è diventato fastidioso ed antipatico nonché noioso, si fa passare Osimhen da idolo a giocatore accompagnato con piacere alla porta. Bene chiuderla limitando i danni.

Il Napoli ha salvato il mercato con questa soluzione, è stato ottimo per la qualità dei centrocampisti ed è tra il migliori della Serie A: un voto tra il 7 ed il 7,5. E ora c’è il rinnovo di Kvaratskhelia: importante, perchè è uno dei gioielli della squadra e secondo me se sono aggiunti altri, ma Khvicha è ancora più di Lukaku. Credo ci sia un accordo tra il Napoli e l’agente per riparlarne a breve”