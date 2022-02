Marolda a CN24: "Non mi risulta risoluzione contratto in anticipo tra Insigne e il Napoli. Osimhen? Il suo maggior nemico è..."

Francesco Marolda è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il Venezia è una squadra che aggredisce molto alto, Zanetti è stato bravo a dare una impronta chiara di gioco. Quando però fai un gioco propositivo non avendo interpreti di qualità, è normale poi che capita qualche errore. Osimhen? Non dobbiamo conisderarlo solo uno scattista, ma anche uno che collabora alla manovra. Il suo maggiore nemico è stata l'esuberanza andando anche in maniera scomposta su dei palloni. Insigne? Non so quale sia la condizione psicologica di questo ragazzo. Il suo talento deve essere sfruttato dal Napoli fino alla fine, bisogna puntarci. Spalleti ha già in casa i suoi eredi come Lozano e Elmas. Non credo ad una risoluzione contrattuale anticipata per Lorenzo, non mi risulta"