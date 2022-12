Marolda a CN24: "Ndombele? Penso il Napoli voglia tenerselo. Fossi in Demme prenderei questa scelta"

Francesco Marolda è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Ndombele non ha iniziato benissimo la sua stagione ma poco alla volta il suo rendimento si è elevato molto risultando efficace. Parliamo di un calciatore nel pieno della sua forza. Penso che il Napoli stia pensando di tenerselo anche valutando ingaggio e costo del cartellino. Nel centrocampo azzurro può essere molto utile. Parole Moggi? Anche in privato dice quelle cose, non sono sorpreso. Ha qualche vendetta da prendersi su questa società che ad un certo punto lo ha escluso. Lui è così, il suo pensiero sulla Juve già lo conoscevo. Demme è stato sfortunato due volte: la prima quando si è infortunato ad inizio stagione e poi quando il Napoli ha scoperto Lobotka. Fossi in lui andrei via, ma sono scelte personali. Credo avrà poco spazio. Ha 31 anni, non può aspettare ancora tanto"