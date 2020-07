Marolda a CN24: "Koulibaly? A 29 anni se danno certe somme io gli metto il fiocco azzurro e lo cedo! Llorente e Younes? Se non hanno trovato posto ora, meglio mandarli altrove"

Ultime calcio Napoli - L’editorialista del Corriere dello Sport Francesco Marolda è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli:

“I segnali dopo Napoli-Roma? Ci sono delle pecche ma se ne sono visti di positivi: c’è una idea di gioco ben precisa, il Napoli spesso ha giocato di prima, soprattutto nell’azione del primo gol. Mi è sembrato un calcio autorevole e con lucidità, penso che contro la Roma si sia data un’immagine del futuro Napoli, di una squadra che propone gioco e poi porta una geometria precisa in campo. Si può correggere qualcosa, ad esempio migliorare l’uscita da dietro palla al piede. Insigne contro il Genoa? Mi auguro possa riposare, sono un estimatore di Lozano e vorrei vederlo in campo dal 1’. Il messicano va verificato, si gioca molto in queste ultime partite e deve avere la possibilità di giocarsela: è stato pagato tanto, e al primo anno spesso un calciatore che cambia campionato poi fatica. Se avessimo a disposizione tanti milioni, saremmo capaci di comprare sul calciomercato: più complicato è piazzare i giocatori al prezzo giusto, spetta a Giuntoli riuscire a cedere gli esuberi nel modo migliore. Llorente e Younes? Se non hanno trovato posto ora, meglio mandarli altrove senza rimetterci. Sarà un mercato in cui ci saranno scambi, bisognerà prima vendere e poi comprare, ma ricordiamo dei tanti milioni già spesi a gennaio. Koulibaly non si tocca? A 29 anni se ti danno certe somme io gli metto il fiocco azzurro e lo cedo. Dalle informazioni che ho io, e possono essere sbagliatissime, mi risulta che il Manchester City stia facendo pressing per avvicinarsi a Koulibaly”