Marolda a CN24: "Il Napoli sta commettendo un errore in difesa per risparmiare. Garcia deve partire bene per evitare subito paragoni"

Ciccio Marolda è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il Napoli sa che arrivando a fine mercato sa che chi deve vendere abbassa le pretese. Vorrebbe arrivare a questo puntando ad un calciatore funzionale. Chi arriverà adesso in difesa sarà una terza,quarta scelta. Penso sia un fatto di minori costi a parità più o meno di rendimento. Sarebbe però un errore pensare di affrontare le prime gare senza un difensore perchè sbagliare all'inizio rischierebbe di esporre Garcia subito a paragoni con il suo predecessori. Non sono tra quelli che criticano a priori".