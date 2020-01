Marolda a CN24: "Il Napoli ieri ha giocato bene per l'espulsione, ha dovuto abbandonare il 4-3-3! Infortuni? Mancato collegamento tra preparatori e medici"

Ultime notizie calcio Napoli - Ciccio Marolda, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Ieri era il nostro San Paolo e se ne è accorto anche la squadra, c’è stato un tifo vicino alla squadra anche nei momenti difficili. Le presenze sono importanti ma bisogna rispettare delle regole e credo che i gruppi lo abbiano capito. Qualche proposta del tifo organizzato può essere accettata e quindi mi aspetto un atteggiamento più morbido da parte del Questore. Ieri è stata data una prova in tal senso e credo che si possa ripartire da qui. Demme si è dato da fare ed è stato molto utile. La prestazione del Napoli è stata buona dall’inizio tranne che sulla destra dove Hysaj si era capito subito che avrebbe fatto disastro. Ha giocato bene però paradossalmente per l’espulsione che ha costretto il Napoli sulla difensiva ed a lasciare il 4-3-3. Ad Insigne dovremmo chiedere perché alterna grandi prove a prestazioni abuliche? La partita contro la Juve ci dirà come stanno le cose. Dall'infortunio di Maksimovic e Koulibaly in poi Tonelli sarebbe potuto servire. La situazione relativa ai tanti infortuni muscolari? E' mancato il collegamento tra i preparatori atletici e lo staff medico e non mi riferisco a Gattuso".