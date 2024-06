Marolda a CN24: "Il Napoli ha sbagliato con Kvaratskhelia, mi auguro che Oriali stia già lavorando in silenzio per lui e Di Lorenzo"

Francesco Marolda è intervenuto a CalcioNapoli24 Live su CN24 Tv:

"Gli agenti fanno il loro interesse e quelli dei loro giocatori, ma sembra che i contratti non valgono più niente quando arriva una loro decisione. Il Napoli si può appellare solo al rispetto dei contratti, con il rinnovo di Kvaratskhelia ha sbagliato tempi e modi. Mi auguro che Oriali stia già lavorando in silenzio sulle vicende Di Lorenzo e Kvaratskhelia, perché è uno di grande esperienza. Di Lorenzo con Conte può tornare nei suoi momenti migliori come ha fatto con Spalletti. Può giocare sia da terzo di difesa che da esterno".