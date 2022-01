Marolda a CN24: "Amazon vuole investire nella città di Napoli, l'arrivo di Nandez apre l'addio di Fabian"

Francesco Marolda è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Se il Napoli pensa a prendere Nandez allora vuol dire che partirà qualcuno, addirittura può essere Fabian Ruiz visto che ha anche una situazione contrattuale particolare. La città di Napoli fa gola ad Amazon, c'è interesse e potrebbe esserci anche l'interesse sul Napoli calcio, ma non ho conferme riguardo ad un investimento di Amazon sul Napoli calcio ad oggi. Amazon pare sia interessato ad un investimento riguardo il porto di Napoli. Pochi club possono ancora investire tanti milioni nel mondo del calcio e anche i giocatori ora devono capirlo".