Al termine della partita Spezia Napoli siparietto a Sky Sport tra l'opinionista ed ex giocatore Marocchi e Amir Rrahmani:

Marocchi

"Ti ho offeso perché non ti ho messo nei titolarissimi?".

Rrahmani

"Non ho visto la classifica, seno mi arrabbiavo (ride, ndr), ma io veramente non ho visto niente. Ho avuto un brutto infortunio e per fortuna ora sono tornato bene. Il mister ha avuto coraggio a mettermi la prima partita con l'Inter".