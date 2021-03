Marocchi: "Roma-Napoli partita seria, se i giallorossi non vincono devono mettersi il cuore in pace"

Ultime notizie calcio Napoli - Giancarlo Marocchi, ex calciatore ed opinionista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima di Roma-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Questa è una partita seria. La Roma non riesce a vincerne una di grandi partite, è una squadra sbilanciata ma senza Villar, con Diawara che dà protezione. Se non vince questa sera deve mettersi il cuore in pace. Gattuso sembra coinvolgente all'interno del gruppo. Il suo rinnovo era pronto, Gattuso lo ha portato a casa per leggerlo e De Laurentiis dopo tre giorni lo ha bloccato".