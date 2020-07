Somma: "Testa dei calciatori già al Barcellona. Va bene il 4-3-3 ma il modulo ideale per il Napoli è il 3-4-2-1!"

Ultimissime notizie calcio Napoli – Mario Somma, allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"La testa dei calciatori è già al Barcellona ed è normale così, per questo contro la Lazio mi aspetto una partita a ritmi blandi. Gattuso gioca con il 4-3-3 ma per me il sistema di gioco ideale è il 3-4-2-1. Difesa a tre composta da Maksimovic, Manolas e Koulibaly. Mario Rui e Callejon sulle fasce con Fabian Ruiz ed Allan in mezzo. In avanti Milik con Mertens ed Insigne alle sue spalle”.