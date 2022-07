Mario Rui sull'addio dei leader: "Quest'anno ci affideremo al gruppo, dimostreremo di essere un Napoli competitivo"

Mario Rui è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Quest'anno ci affideremo di più al gruppo dopo che sono andati via grandi compagni di squadra e giocatori forti. Anche quest'anno vogliamo fare cose importanti e c'è questa sensazione. Dimostreremo di essere un Napoli competitivo anche con i nuovi arrivi. Fa bene che ci danno per spacciati, è uno stimolo in più per fare meglio".