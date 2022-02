Mario Rui su Sarri: "Uno dei migliori allenatori che ho avuto, mescola professionalità e divertimento"

Ultime notizie calcio Napoli - Mario Rui, in una lunga intervista concessa al quotidiano portoghese "A Bola", ha parlato anche del suo rapporto con Maurizio Sarri, suo allenatore all'Empoli prima ed al Napoli poi che con la sua Lazio giovedì affronterà il Porto. Ecco quantot radotto da CalcioNapoli24:

"È un grande allenatore, uno dei migliori che ho avuto, per la professionalità che mette nel suo lavoro ma anche per il divertimento che sa portare in ogni allenamento e in ogni partita. Puoi mescolare i due. Dice sempre che mentre svolgi la tua professione, puoi farlo in modo gioioso. Questa è una caratteristica forte di Sarri, l'altra è che è molto studioso, un pensatore calcistico, che cerca di anticipare tutto. Sono sicuro che già sa tutto dello spogliatoio dell'FC Porto, ogni sua analisi è molto profonda, analizza tutto e di più. Sarà molto preparato per le partite contro l'FC Porto e non sarà facile per nessuna delle squadre".