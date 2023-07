Mario Rui, l'agente annuncia: "Nei prossimi giorni può arrivare accordo per il rinnovo! Su Politano..."

Notizie Napoli calcio. Mario Giuffredi, agente di Mario Rui e Matteo Politano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport sul futuro dei suoi due assistiti

Queste le parole di Giuffredi su Mario Rui e Politano:

"Siamo lavorando su entrambi i giocatori. Per Mario Rui potremmo trovare accordo nei prossimi giorni per prolungare, per Politano invece dovrebbe volerci un po' di tempo in più".