Mario Rui, l'agente annuncia: "Resta a Napoli almeno un altro anno! Si è tolto molti sassolini, Spalletti ha inciso tantissimo"

Notizie Napoli calcio - Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Mario Rui, ha parlato del suo assistito ai microfoni di Tuttomercatoweb.

Giuffredi ha svelato alcune curiosità sulla crescita di Mario Rui, annunciando anche le intenzioni per l'immediato futuro:

"Mario Rui sono due anni che fa grandi stagioni. Anche nella precedente sempre con Spalletti ha disputato un ottimo campionato. Per me è motivo di orgoglio perché è stato bersagliato per anni sono tutti i punti di vista. Ci siamo tolti parecchi sassolini dalle scarpe. Mario Rui non solo ha grandi doti tecniche ma ha dimostrato anche di avere gli attributi, le critiche l’è fatte scivolare addosso. Ha grandi toti tecniche ed attributi, si è fatto scivolare addosso tutte le critiche. Su Mario Rui indubbiamente Luciano Spalletti ha inciso tantissimo, ma non solamente su di lui ma su tutti i calciatori del Napoli. Anche nella scorsa annata Spalletti ha fatto ottime cose, ha dei meriti che fanno la differenza”.

Sul futuro di Mario Rui: “Io penso che se dovesse vincere il campionato, lo scudetto Mario Rui l’ha vinto lui insieme ai suoi compagni. E per questo motivo deve giocare con la maglia con lo scudetto. Lo vedo al Napoli almeno per un altro anno, poi magari può essere che rimarrà ancora per altro tempo. Ma adesso è sicuramente presto per dirlo”.