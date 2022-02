Mario Rui annuncia: "Voglio rispettare il contratto col Napoli, ma non voglio fermarmi qui. Vincere lo scudetto sarebbe straordinario"

Calciomercato Napoli - Rispettare il contratto per poi iniziare una nuova avventura. E' questo il sogno di Marui Rui per il futuro.. Ad annunciarlo è direttamente l’esterno partenopeo in un’intervista al quotidiano A Bola:

“E’ una situazione molto piacevole quella di giocare per tanto tempo in una squadra top. E’ veramente graficamente, ma non voglio fermarmi qui. Ho ancora tre anni di contratto e mezzo, spero di di rispettarlo e raggiungere tutti gli obiettivi invidiati e collettivi”.

Il portoghese ha poi parlato anche del sogno scudetto: