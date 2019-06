Mario Rui, l'agente: "Sta vivendo in un ambiente ostile, se c'è la possibilità andrà via"

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione in onda su Radio CRC, è intervenuto Mario Giuffredi, agente tra i tanti di Mario Rui: "Mario è un altro calciatore che sta vivendo un ambiente ostile, quindi se c'è la possibilità di cambiare aria, lo faremo. Sepe? C'è il Parma che lo rivuole, vedremo cosa se ne farà. Ndoi? Non rientra nei piani del Napoli, deve farsi un anno di Serie A e crescere con calma. Grassi? Lui, con Conti e Caldara devono andare a Lourdes (ride ndr). Sono stati molto sfortunati, ma non vuol dire che chi viene dall'Atalanta ha problemi".