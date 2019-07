Mario Rui, l'agente: "Sente l'amore dei tifosi adesso, aveva gli occhi lucidi ieri! Convinto di restare e di poter fare ancora meglio"

Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo e Mario Rui, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Giovanni è un giocatore maturo, con i piedi per terra, l’equilibrio è la sua forza. Giocare a Napoli poi è diverso: un conto è far bene ad Empoli, un altro è fare grandi cose a Napoli. Mario Rui non ha cattiveria. Detto ciò, è molto furbo. Ha creato questo personaggio che lo vede sempre duro e che sta sempre lì a litigare, ma il suo è un atteggiamento da cinema. Vado via da Dimaro molto felice: ho visto i tifosi che gli vogliono bene. Ho notato un cambiamento nei suoi confronti, ora noto che i tifosi gli vogliono bene. Ieri aveva gli occhi lucidi: si sente amato e voluto bene dai tifosi, è molto felice. E’ convinto di restare e può fare ancora meglio”.