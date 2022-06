Mario Rui, l'agente: "Resta a Napoli al 100%, non arriverà Parisi. Di Lorenzo? Ha un sogno"

Mario Giuffredi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Ecco le parole di Giuffredi:

"Mario Rui resta sicuramente al 100% anche se leggo notizie che non stanno in cielo ed in terra anche Di Lorenzo resta: sono due punti fermi. Parisi non verrà a Napoli sicuramente, in quel ruolo gli azzurri sono coperti. Giovanni vuole restare a Napoli, si trova bene e sogna di indossare la fascia da capitano"