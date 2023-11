Notizie Calcio Napoli - "Mario Rui è l'emblema di chi ha dovuto sempre sudare, sin dai primi anni a Napoli veniva criticato e ha dovuto fare il doppio per meritarsi ciò che era. Non ho mai accettato queste cose, da qui la sensibilità in più nei suoi confronti anche se è quello che mi fa incazzare di più".

Così Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, intervenuto a margine della presentazione del suo libro.