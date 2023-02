Mario Di Leva: "De Laurentiis mi ha chiamato, era emozionato! Mi ha invitato domenica al Maradona"

Ultime notizie calcio Napoli - "Mi ha appena telefonato Aurelio De Laurentiis. Non ci posso credere!". Mario Di Leva, soli dieci anni e nato a San Giovanni a Teduccio, che ieri sul palco di Sanremo ha conquistato il Paese con la sua verve e soprattutto per la naturalezza con cui ha battibeccato calcisticamente con Amadeus. All’Ariston c’è arrivato come protagonista della fiction Rai «Resta con me». Mario ha regalato la maglietta del Napoli, la sua squadra del cuore «che vive un momento magico», al conduttore.

E ne ha parlato all'edizione oggi in edicola del Corriere del Mezzogiorno. Ecco alcuni passaggi salienti:

"Il mio presidente che mi chiama, mi fa i complimenti e mi invita a vedere la partita allo Stadio Maradona domenica prossima! Sono emozionatissimo, mamma mia. E la cosa più incredibile sai qual è? È che anche lui mi sembrava emozionato".

«Fa freddo eh a -13?». Mario, la battuta ti è venuta dal cuore o era un po’ preparata?

«Macché preparata, mi è uscita così come l’avete sentita. Amadeus ha provato a sfottermi con la vittoria dell’Inter allora scusa che dovevo fare? Ho solo messo le cose a posto».

Mario Di Leva a Sanremo con Amadeus

Tu giochi a calcio, sei terzino vero?