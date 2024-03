Marino: "Tornerei volentieri a Napoli nel ruolo di DG, sarei molto felice se mi richiamassero"

Pierpaolo Marino, ex d.g. del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "NapoliMagazine.Com", dopo l'intervista concessa sempre a NapoliMagazine.Com dall'ex azzurro Walter Gargano in cui l'uruguaiano auspica un ritorno di Marino all'ombra del Vesuvio nel ruolo di direttore generale: "Mi ha fatto un immenso piacere che Gargano abbia detto queste cose - ha sottolineato Marino -, lo portai a Napoli quando era conosciuto solo in Uruguay. Faceva parte del trio degli Under 21 di quella campagna acquisti, mirata e fortunata, che vide l'arrivo contestuale anche di Hamsik e Lavezzi. Non sento Gargano da tanti anni, per cui leggere queste sue parole di stima mi riempiono di orgoglio. Gargano è sempre stato un uomo sincero, un duro, con lui ho anche avuto a volte dei confronti accesi, ma solo ed esclusivamente per quanto riguardava l'aspetto lavorativo. Che si sia ricordato di me e dei miei metodi di lavoro volti a far funzionare lo spogliatoio mi fa molto piacere. Un mio ritorno a Napoli? In tutta sincerità non credo che ci sia questa possibilità, ma tornerei volentieri. Sarei felice se mi richiamassero. Riuscimmo a portare il bilancio in attivo in serie B, un qualcosa di inedito. E poi il centro sportivo di Castel Volturno è nato con me, sono stati 5 anni di lavoro intenso, che hanno posto le basi per il Napoli del futuro. Napoli è sempre nel mio cuore, per cui in caso di chiamata si risponde sempre positivamente".