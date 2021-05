Marino: "Smentisco un mio ritorno al Napoli, sto benissimo a Udine. De Paul? Non ne parlo"

Napoli - Pierpaolo Marino, direttore sportivo dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Careca fu un giocatore che voleva personalmente Ferlaino e riuscì a strapparlo a prezzo bassissimo dal San Paolo tramite una clausola. Su De Paul devo rispondere a tutte le radio d'Italia, ma il campionato non è ancora finito e non ne parlerò. Non ho mai sentito nessuno del Napoli per un mio ritorno. E' una notizia da smentire perchè vivo a Udine da tanti anni, qui sto benissimo e ho un contratto che mi lega alla famiglia Pozzo".